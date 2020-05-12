Відомий російський співак Влад Соколовський повідомив, що у нього виявлений коронавірус.

Як пише на своїй сторінці в Instagram артист, у нього піднялася температура, з'явився дивний кашель і проблеми з кишківником.

Влад Соколовський Instagram @ vs20

"У мене коронавірус. У мене з'явилися дивний відхаркувальний кашель з мокротою і температура (37,8), яка трималася протягом 3 днів і доходила до 39,2. У середу я викликав аналіз на будинок, у четвер увечері до мене доїхали. Це був звичайний мазок з горла, робили безконтактно, самостійно. Через 2 дні прийшов первинно позитивний аналіз, сказали почекати повторний і самоізолюватися, якщо немає температури, або викликати службу при високій. До того часу температури не було, так що я просто залишився вдома. Ще у мене почалася проблема з кишківником. Він встав на дві доби й було реально боляче. Як я з'ясував пізніше, це так само є одним із симптомів вірусу... ", – пише Соколовський.

"Я попередив тих, з ким контактував в останні 2 тижні. Бачився я лише з обмеженим колом осіб, яких можна перерахувати на одній руці, і всі вони дотримувалися правил. Мої дані надійшли до Росспоживнагляд і зі мною повинні зв'язатися, щоб взяти повторний аналіз.Далі до мене буде прикріплений лікар і я буду ізольований на 2 тижні", – пише Влад.

Влад Соколовський Instagram @ vs20

"Єдине незрозуміло для мене – це пневмонія! Для того, щоб напевно дізнатися є вона у мене, чи ні (симптоми є), мені потрібно зробити КТ. У звичайній поліклініці мені його не зроблять і не повезуть мене, тому що вони зайняті складними випадками... Зробити я можу його тільки в приватній клініці за гроші, але я не можу виходити з дому, так як можу когось заразити", – додав співак.

Влад Соколовський Instagram @ vs20

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Дана Борисова заявила, що хотіла спеціально заразитися коронавірусом, щоб зняти про це реаліті-шоу.

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