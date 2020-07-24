Влад Дарвін оприлюднив відео домашніх скандалів у новому кліпі: ексклюзивні подробиці

Український співак і композитор Vlad Darwin (Влад Дарвін) презентував автобіографічне відео на пісню "Зірка".

Це романтична історія життя, створена з архівних відео Влада і його дружини – джазової співачки Крістіни Марті (Kristina Marti). Цю пісню співак презентував на свій 34-й день народження. OBOZREVATEL поспілкувався з артистом і дізнався ексклюзивні деталі про особисте життя і кар'єру (відео дивіться в кінці матеріалу).

Влад Дарвін із дружиною Фото: Master Management

"Зірка" – це те, що народжується в коханні між чоловіком і жінкою. Це плоди любові: майбутні діти, спільні проєкти, те, що залишається після нас. Нехай ці нові зірки будуть щасливими. Це мій головний меседж, і я відпускаю його у вільний політ як улюблену пташку, яка прагне свободи!" – відверто поділився Vlad Darwin.

Відео вийшло дуже чуттєвим і емоційним. Співак зібрав кадри спільних занять спортом, романтичних вечорів разом, подорожей, і навіть сварок із дружиною.

Vlad Darwin і Kristina Marti Фото: Master Management

"У моєму житті було багато жінок, в яких я закохувався, шукав у них натхнення. І нарешті я знайшов її – ту, яка поєднує в собі для мене всіх жінок світу. Я хочу показати Христину і почуття у всіх справжніх життєвих моментах, у всіх емоціях. Це документальні кадри з нашого сімейного архіву, яких іще ніхто не бачив. Любов – солодка і гірка..." – розповів артист.

Кадр із нового кліпу Влада Дарвіна Фото: Master Management

Також артист оприлюднив ексклюзивні деталі для OBOZREVATEL про свою нову роботу і кар'єру.

– Ваш новий кліп "Зірка" дуже особистий і емоційний. Як відреагувала дружина на те, що в кліпі використовували відео домашніх сварок?

– У кліп "Зірка" потрапили далеко не всі по-справжньому сильні емоційні кадри. Христина дуже злилася на мене, що я знімаю її на телефон під час наших конфліктів. Просто навіть у ці моменти я її дуже люблю. Потім ми разом переглядаємо ці відео з посмішкою на обличчі. А ще це навіть корисно – поглянути на себе збоку під час з'ясування стосунків.

Дружина Влада, зі свого боку, зазначила: "Так, у нас бувають сварки. Але це частина життя, в якому є вся палітра відтінків".

Дружина Влада Дарвіна Фото: Master Management

– Що спонукало використовувати кадри з сімейного архіву в відео? Що хотіли сказати/показати цим роликом?

– Напевно, ні для кого не секрет, що створення сім'ї – це велика щоденна праця. У mood video "Зірка" я хочу показати, що будь-які стосунки складаються з деталей. Не завжди в союзі буває солодко, іноді буває гірко і боляче. Але тільки так – крок за кроком, долаючи свої роздратування, ультиматуми, руйнуючи свої блоки і розчиняючи особисті травми – ми можемо побудувати міцні взаємини.

Влад Дарвін оприлюднив відео домашніх скандалів у новому кліпі: ексклюзивні подробиці Фото: Master Management

– Цікаво ексклюзивно дізнатися про те, куди ви зникли з великої "попсової" сцени?

– Я не поділяю сцену на "велику попсову" і "маленьку попсову". Я багато працював останні два роки – випустив два альбоми ("Турбулентність ясного неба", "Золота середина"), один з яких у дуеті зі співачкою Alyosha, зняв два кліпи на пісні з нового альбому ("Пірнай", "Торнадо"). У нас з Alyosha відбувся великий концерт у Києві, в Жовтневому Палаці в лютому цього року. Пісня "Торнадо" вже кілька тижнів очолює топи на українських радіостанціях. Ми планували тур Україною, але через усім зрозумілі причини, він перенесений на 2021 рік.

Я роблю все, що в моїх силах, щоб давати життя пісням, які до мене приходять. Не завжди це просто. Іноді мені доводиться витрачати 90% свого часу на менеджмент і вирішення ділових та організаційних питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Дарвін разом з іншими українськими зірками взяв участь у соціальній акції "Спасибі за життя", яка була спрямована на підтримку медиків у період пандемії коронавірусу.