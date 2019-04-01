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"Включайте мізки": Дімопулус накинулася на Полякову через Зеленського

1.9тЧитати матеріал російською

Українська співачка Санта Дімопулос різко прокоментувала знімок Олі Полякової, на якому вона зображена разом із кандидатом у президенти і коміком Володимиром Зеленським.

Фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Включайте мізки": Дімопулус накинулася на Полякову через Зеленського

"У цікавий час живемо, панове! Вітаю", — написала Полякова.

"Включайте мізки": Дімопулус накинулася на Полякову через Зеленського

Дімопулос не залишилася осторонь і написала: "В смішний, я б сказала". Шанувальники Полякової, які підтримали Зеленського на президентських виборах, негативно відреагували на її слова.

"Ви б посадили свою сім'ю і всіх своїх близьких у новий літак до людини, яка грала тільки роль пілота? Включайте мізки. Це корисно", — написала у відповідь Дімопулос.

"Включайте мізки": Дімопулус накинулася на Полякову через Зеленського

"Яка маніпулятивна думка. Гадаю, зняти класне кіно, створити успішні та прибуткові проекти — набагато складніше, ніж дерибанити бабло на верхах. А на рахунок профі... А зек із двома термінами, господарник, тобі більш професійним здавався? Політала з вітерцем із ним?", — різко відповіла Полякова.

"Включайте мізки": Дімопулус накинулася на Полякову через Зеленського

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський привітав Володимира Зеленського, лідера гумористичної студії "Квартал 95" і кандидата в президенти України, з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Тоже мне нашли лидеров мнений! Они стоят друг друга!!!
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