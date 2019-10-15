Візит пропагандиста до України: прикордонник та СБУ несподівано відповіли на скандал

Відомий пропагандист Кремля Борис Корчевніков, який кілька днів розгулював Києвом, не мав заборони на в'їзд.

Так відповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко Укрінформу, прокоментувавши скандал довкола росіянина, якого пропустили, незважаючи на відвідування анексованого Криму та брехню на федеральних каналах РФ.

"Щодо Бориса Корчевнікова не було заборони на в'їзд до України", – несподівано відповів він, пояснивши, що Держприкордонслужба не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці. А подібні дані повинні мати у своєму розпорядженні інші правоохоронні органи.

В ДПСУ та СБУ відповіли на скандал через приїзд Корчевнікова

У свою чергу, прессекретарка СБУ Олена Гітлянська в коментарі "UA: Крим" теж припустила, що у пропагандиста не було заборони на в'їзд.

"Якщо ви говорите, що він уже заїхав, то, мабуть, у нього не було заборони. Їх тисячі, їх сотні, я думаю, що їх більше тисячі, там десятки тисяч. Всіх не відслідкуєш. Тому ми завжди просимо якраз журналістів нам допомагати, звертати увагу. Якби ви нам подзвонили до того, як переїхав, то, можливо, ми би розглянули його справу і заборонили йому заздалегідь в`їзд", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про те, що СБУ заборонила в'їзд Корчевнікову і ще 34 пропагандистам, з'явилася у 2015 році. Уточнювалося, що журналісти не можуть відвідувати Україну 3-5 років. Таку ж інформацію було оприлюднено й у базі "Миротворець".

Тим часом Корчевніков вільно розгулював на Покров центром Києва і ділився фотографіями. Увагу на це звернули лише 15 жовтня. Через те, що пропагандисту дозволили в'їхати до України, в мережі розгорівся скандал.

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