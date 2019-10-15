Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 21:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Візит пропагандиста до України: прикордонник та СБУ несподівано відповіли на скандал

4.1т Читати матеріал російською

Відомий пропагандист Кремля Борис Корчевніков, який кілька днів розгулював Києвом, не мав заборони на в'їзд.

Так відповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко Укрінформу, прокоментувавши скандал довкола росіянина, якого пропустили, незважаючи на відвідування анексованого Криму та брехню на федеральних каналах РФ.

"Щодо Бориса Корчевнікова не було заборони на в'їзд до України", – несподівано відповів він, пояснивши, що Держприкордонслужба не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці. А подібні дані повинні мати у своєму розпорядженні інші правоохоронні органи.

В ДПСУ та СБУ відповіли на скандал через приїзд Корчевнікова

В ДПСУ та СБУ відповіли на скандал через приїзд Корчевнікова

У свою чергу, прессекретарка СБУ Олена Гітлянська в коментарі "UA: Крим" теж припустила, що у пропагандиста не було заборони на в'їзд.

Новини
Ні російській пропаганді! Європарламент поставив на місце РФ

"Якщо ви говорите, що він уже заїхав, то, мабуть, у нього не було заборони. Їх тисячі, їх сотні, я думаю, що їх більше тисячі, там десятки тисяч. Всіх не відслідкуєш. Тому ми завжди просимо якраз журналістів нам допомагати, звертати увагу. Якби ви нам подзвонили до того, як переїхав, то, можливо, ми би розглянули його справу і заборонили йому заздалегідь в`їзд", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про те, що СБУ заборонила в'їзд Корчевнікову і ще 34 пропагандистам, з'явилася у 2015 році. Уточнювалося, що журналісти не можуть відвідувати Україну 3-5 років. Таку ж інформацію було оприлюднено й у базі "Миротворець".

Тим часом Корчевніков вільно розгулював на Покров центром Києва і ділився фотографіями. Увагу на це звернули лише 15 жовтня. Через те, що пропагандисту дозволили в'їхати до України, в мережі розгорівся скандал.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес скандали Державна прикордонна служба України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
51
7
Смішно
0
Цікаво
31
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
журналисты! Пишите в СБУ, когда узнаете кто из террористов, где и когда собирается выстрелить на линии соприкосновения. А то загруженные делами на родине клоуна и борьбой с айтишниками наши "безопасники" не имеют возможности выполнять свои функциональные обязанности. А бедные погранцы могут задерживать только нормальных людей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мелешко Сергей
Мелешко Сергей
Ось ми і побачили наслідки керування СБУ Бакановим,ставлеником ЗЕ-клоуна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Жирнов Влад
Жирнов Влад
вот у пукраинцев дупло разрывается
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / думки

ads pixel