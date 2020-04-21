Візажистка розкрила секрет, як правильно робити селфі: результат приголомшив

Американська візажістка Елеонор Барнс поділилася секретом ідеального Селфі.

Так, ролик з майстер-класом дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Елеонор Барнс кадр з відео

Зокрема, в кадрі Елеонор наочно показала, чому метод, яким користується більшість людей, неправильний. Так, спочатку на відео Барнс тримає фронтальну камеру близько до обличчя і фотографує його зблизька – так, на думку візажистки, робити селфі не потрібно.

"Фронтальна камера спотворює ваші риси обличчя", – пише дівчина.

Елеонор Барнс кадр з відео

Для ідеального селфі фото потрібно робити з якомога більшої відстані: руку, яка тримає телефон, витягнути максимально далеко. Потім, щоб вона не потрапила в кадр, наблизити зображення за допомогою зуму.

Елеонор Барнс кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британські моделі розкрили способи залишатися сексуальними в самоізоляції через поширення коронавірусу.

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