У Розенбаума рак: співака терміново прооперували в Москві

Відомого російського шансоньє Олександра Розенбаума прооперували в Московському науково-дослідному онкологічному інституті імені Герцена.

Про це повідомило агентство "Москва" з посиланням на джерело. "У Розенбаума був діагностований рак. Операцію з видалення пухлини він переніс успішно", — розповів співрозмовник агентства.

Олександр Розенбаум Фото: glavred.info

Нагадаємо, на початку вересня ЗМІ повідомили про те, що Олександра Розенбаума екстрено доставили в столичну лікарню. Медики провели йому багатогодинну операцію. Тоді представники співака заявили, що госпіталізація ніяк не відіб'ється на гастрольному графіку. Зараз же вони спростовують інформацію про другу операції, перенесену артистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вже нині покійний співак Йосип Кобзон розповів про те, що у Розенбаума був рак. Бард тоді спростував слова Кобзона і заявив, що почувається чудово.

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