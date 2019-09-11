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11 вересня • оновлено в 22:24
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У Розенбаума рак: співака терміново прооперували в Москві

4.4т Читати матеріал російською

Відомого російського шансоньє Олександра Розенбаума прооперували в Московському науково-дослідному онкологічному інституті імені Герцена.

Про це повідомило агентство "Москва" з посиланням на джерело. "У Розенбаума був діагностований рак. Операцію з видалення пухлини він переніс успішно", — розповів співрозмовник агентства.

У Розенбаума рак: співака терміново прооперували в Москві

Олександр Розенбаум

Фото: glavred.info

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Нагадаємо, на початку вересня ЗМІ повідомили про те, що Олександра Розенбаума екстрено доставили в столичну лікарню. Медики провели йому багатогодинну операцію. Тоді представники співака заявили, що госпіталізація ніяк не відіб'ється на гастрольному графіку. Зараз же вони спростовують інформацію про другу операції, перенесену артистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вже нині покійний співак Йосип Кобзон розповів про те, що у Розенбаума був рак. Бард тоді спростував слова Кобзона і заявив, що почувається чудово.

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Особа
Олександр Розенбаум
Місце
Росія
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Валевич Борис
Валевич Борис
у Кобзона также было - сначала все отрицают, через месяц его уже черти на вертеле коптят
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