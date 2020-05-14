"Витягнув пістолет": Тодоренко вперше розповіла про роман з агресором

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка оскандалилася через висловлювання про домашнє насильство, зізналася, що особисто зіткнулася з агресією в стосунках.

Таку заяву знаменитість зробила в інтерв'ю виданню Meduza.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Так, за словами Тодоренко, коли їй було 20 років, вона зустрічалася з хлопцем, який її дуже сильно ревнував.

"Він ревнував мене до всього: до стовпа, до стільця... Йому було б простіше, якби я вдома була прив'язана до батареї – тільки тоді, здається, він був би спокійний. Якось ми гуляли, і до мене підійшов шанувальник, попросив сфотографуватися. На що мій хлопець забрав у нього телефон і витягнув пістолет – у нього була з собою зброя, – направив на нас і сказав: "Так, ти від неї відійди, а ти сюди встала швидко", – згадує Регіна.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

"Мені було 20 років. Я посміхнулася і сказала: "Ой, ну чого ти, ну перестань". Я сказала так, ніби це було окей. Це настільки вшито в мозок, що "ой, нічого страшного, це не агресія, добре-добре, покричить і перестане". І зараз я думаю: господи, а що б зі мною стало, якби я залишилася в цих хворих стосунках?", – говорить Тодоренко.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

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