Витратять мільйони рублів: з'явилися подробиці весілля Собчак

Відома російська журналістка Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов продовжують підготовку до весілля, яке відбудеться 13 вересня. ЗМІ вдалося дізнатися подробиці свята.

Урочистість пройде в самісінькому центрі Москви — Петровському пасажі. Це один із найдорожчих ресторанів міста, пише "СтарХит".

У день свята заклад буде повністю закритий для інших відвідувачів.

На заході зберуться 300 гостей, серед яких, крім рідних молодят, будуть присутні представники російського шоубізнесу і кінематографу.

"У закладі, де у Ксенії буде банкет, дуже дорогий цінник на весільний кейтеринг — 40 тисяч за особу. З урахуванням кількості запрошених тільки застілля обійдеться молодятам у 12 мільйонів рублів. Я вже не кажу про оренду приміщення, яке буде повністю закрите під це весілля", — поділився генеральний директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Євген Морозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома блогерка Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак. Пізніше в мережі помітили "кругленький живіт" телеведучої.

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