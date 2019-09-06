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8 вересня • оновлено в 11:32
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Витратять мільйони рублів: з'явилися подробиці весілля Собчак

11.4т Читати матеріал російською

Відома російська журналістка Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов продовжують підготовку до весілля, яке відбудеться 13 вересня. ЗМІ вдалося дізнатися подробиці свята.

Урочистість пройде в самісінькому центрі Москви — Петровському пасажі. Це один із найдорожчих ресторанів міста, пише "СтарХит".

Витратять мільйони рублів: з'явилися подробиці весілля Собчак
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У день свята заклад буде повністю закритий для інших відвідувачів.

Витратять мільйони рублів: з'явилися подробиці весілля Собчак
Витратять мільйони рублів: з'явилися подробиці весілля Собчак

На заході зберуться 300 гостей, серед яких, крім рідних молодят, будуть присутні представники російського шоубізнесу і кінематографу.

Витратять мільйони рублів: з'явилися подробиці весілля Собчак

"У закладі, де у Ксенії буде банкет, дуже дорогий цінник на весільний кейтеринг — 40 тисяч за особу. З урахуванням кількості запрошених тільки застілля обійдеться молодятам у 12 мільйонів рублів. Я вже не кажу про оренду приміщення, яке буде повністю закрите під це весілля", — поділився генеральний директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Євген Морозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома блогерка Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак. Пізніше в мережі помітили "кругленький живіт" телеведучої.

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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Сам Геннадий
Сам Геннадий
А что жених на фото такой невеселый?
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