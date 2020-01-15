Віторган злив у мережу непристойне повідомлення від няні їхнього сина з Собчак. Фото

Російський актор і колишній чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган показав скріншот листування з нянею їхнього сина Платона.

Фотографію артист опублікував у своїх Instagram-stories.

Максим Віторган Instagram @mvitorgan

Так, відомо, що недавно Платон разом з мамою відпочивав у Куршевелі. Однак після повернення до Москви хлопчик застудився. Зараз за сином Собчак і Віторгана доглядає його няня, а сам Максим знаходиться в Санкт-Петербурзі.

Син Ксенії Собчак і Максима Віторгана Instagram @xenia_sobchak

Жінка тримає зв'язок із зірковими батьками, і регулярно розповідає їм, як почуває себе дитина. А днями в своїх Insagram-stories Віторган опублікував скріншот листування з нянею:

"Листування з нянею. Одна помилка – і настрій твій покращився", – підписав фото актор.

Instagram @mvitorgan

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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