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15 січня • оновлено в 13:58
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Віторган злив у мережу непристойне повідомлення від няні їхнього сина з Собчак. Фото

4.4т
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Російський актор і колишній чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган показав скріншот листування з нянею їхнього сина Платона.

Фотографію артист опублікував у своїх Instagram-stories.

Максим Віторган

Максим Віторган

Instagram @mvitorgan

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Так, відомо, що недавно Платон разом з мамою відпочивав у Куршевелі. Однак після повернення до Москви хлопчик застудився. Зараз за сином Собчак і Віторгана доглядає його няня, а сам Максим знаходиться в Санкт-Петербурзі.

Син Ксенії Собчак і Максима Віторгана

Син Ксенії Собчак і Максима Віторгана

Instagram @xenia_sobchak

Жінка тримає зв'язок із зірковими батьками, і регулярно розповідає їм, як почуває себе дитина. А днями в своїх Insagram-stories Віторган опублікував скріншот листування з нянею:

"Листування з нянею. Одна помилка – і настрій твій покращився", – підписав фото актор.

Віторган злив у мережу непристойне повідомлення від няні їхнього сина з Собчак. Фото

Instagram @mvitorgan

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ксенія Собчак Максим Віторган
Місце
Росія
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