Віторган розповів, що думає про Собчак після розлучення

Батько екс-чоловіка журналістки Ксенії Собчак Еммануїл Віторган розповів про своє ставлення до колишньої дружини свого сина. За його словами, Ксенія - добра, гарна, красива молода жінка, що заслужила щастя і любов.
Він зізнався, що бажає, щоб у "матері його онука Платона все було прекрасно". Про це Народний артист Росії розповів в інтерв'ю газеті "Вечірня Москва".
Віторган-старший додав, що Собчак успадкувала найкращі якості своїх батьків.
"Ксенія – добра, хороша, красива молода жінка. Я бажаю їй щастя і любові. Вона заслужила. Фатальні жінки, як правило, погано закінчують, тому що рок поширюється на всіх учасників, а я хочу, щоб у мами мого внука Платона все було прекрасно. Вона - дочка мого друга Анатолія Собчака, для мене це свято ", - заявив він він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. У 2016-му в них народився син.
В кінці 2018-го в мережі з'явилися докази того, що стосунки пари виявилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим нецензурно висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення із Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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