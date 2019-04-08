Віторган розповів, що думає про Собчак після розлучення

Батько екс-чоловіка журналістки Ксенії Собчак Еммануїл Віторган розповів про своє ставлення до колишньої дружини свого сина. За його словами, Ксенія - добра, гарна, красива молода жінка, що заслужила щастя і любов.

Він зізнався, що бажає, щоб у "матері його онука Платона все було прекрасно". Про це Народний артист Росії розповів в інтерв'ю газеті "Вечірня Москва".

Віторган-старший додав, що Собчак успадкувала найкращі якості своїх батьків.

"Ксенія – добра, хороша, красива молода жінка. Я бажаю їй щастя і любові. Вона заслужила. Фатальні жінки, як правило, погано закінчують, тому що рок поширюється на всіх учасників, а я хочу, щоб у мами мого внука Платона все було прекрасно. Вона - дочка мого друга Анатолія Собчака, для мене це свято ", - заявив він він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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