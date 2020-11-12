Віторган розповів про проблеми в кар'єрі після одруження з Собчак

Російський актор Максим Віторган заявив, що після весілля з телеведучою Ксенією Собчак перестав на час зніматися в кіно.

Так, за словами знаменитості, режисери не стверджували його на ролі у фільмах через обережність. Віторган зазначив, що це могло бути опосередковано пов'язано з політичною активністю Собчак кілька років тому. Про це актор повідомив в YouTube-шоу "Георгий за кадром" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"На рубежі 2012-2013 років всі бачили Ксенію в опалі, невідомо було, чим все закінчиться. Коли я з нею одружився, то перестав зніматися взагалі. Близько року. У тому числі тому, що люди думали: "Її прибрали з телебачення. Ну фіг знає, як там піде далі. Ми знімемо з ним кіно, а потім треба буде його прибрати. Краще не брати", – зізнався Віторган.

Зараз Віторган знову затребуваний в кіно. Однак він заявив, що його життя більше пов'язане з театром. Він поставив три вистави, але не поспішає зараховувати себе до режисерів.

"Я поставив за все своє життя три вистави, одна з них – студентська. Режисер для мене – окрема, дуже відповідальна річ. Режисер – дуже велике слово. Це Бог не в сенсі плазування підпорядкування, а в плані того, що він створює планету, світ і Всесвіт, який живе за своїми законам", – підсумував актор.

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