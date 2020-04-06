Віторган публічно осадив Собчак через слова про Бога й коронавірус

Російський актор Максим Віторган різко відреагував на новий пост телеведучої та ексдружини Ксенії Собчак про коронавірус і Бога.

Так, під однією з останніх публікацій Собчак в Instagram Віторган залишив коментар.

Максим Віторган і Ксенія Собчак hello.ru

Зокрема, телеведуча з іронією написала про карантин. Ксенія зазначила, що якщо раніше люди йшли на війну та гинули героями, то тепер вони сидять вдома й бояться звичайного кашлю.

"Врятуй ближнього лежачи на дивані!", "Головне нікуди не виходити – ось твій вклад" – якщо в цьому і є якийсь "знак" і "послання" від Бога до людини, то це зневага. З великої літери", – написала Собчак.

У свою чергу Віторган відповів колишній дружині:

"Намагаючись почути, що хоче сказати Бог, не вірячи в нього і видаючи свою логіку і умовиводи за його, люди сіють ворожнечу, конфлікти та мракобісся. Для цього заняття потрібно слухати, мовчати і, головне, вірити. Але тоді, напевно, і ретранслювати , і трактувати не захочеться".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханець телеведучої Ксенії Собчак, мільйонер Умар Джабраїлов порізав собі вени в готелі "Ізмайлово Альфа", після чого був екстрено госпіталізований в одну з московських клінік.

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