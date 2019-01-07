МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

Віторган показав голу Собчак у ліжку

2.5тЧитати матеріал російською

Російський актор Максим Віторган виклав в мережу ролик з голою дружиною – світською левицею і опозиціонеркою Ксенією Собчак.

На кадрах, які чоловік Собчак опублікував в сторіз Instagram, вона загорнулася в ковдру і голосно виконує пісню Земфіри "Лондон".

"Моя колискова на сьогодні. Засну чи ні?" – підписав відео Віторган, запропонувавши проголосувати своїм фоловерам.

Віторган показав голу Собчак у ліжку

instagram.com/mvitorgan

Такі вчинки інтригують публіку, так як ще до Нового року з'явилися чутки про крах шлюбу Віторгана і Собчак. Зараз вони відпочивають на Мальдівах.

Ксенія Собчак і Максим Віторган показали пристрасть на Мальдівах

Ксенія Собчак і Максим Віторган показали пристрасть на Мальдівах

instagram.com/mvitorgan

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віторган опублікував в мережі фото, на якому він цілує Собчак на пляжі. Таке зближення викликало суперечки про те, чи дійсно пара розходиться.

Особи
Ксенія СобчакМаксим Віторган
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А где голость??????Может она в трусах....Может она в брюках...может она в сапогах...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги