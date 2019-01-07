Віторган показав голу Собчак у ліжку

Російський актор Максим Віторган виклав в мережу ролик з голою дружиною – світською левицею і опозиціонеркою Ксенією Собчак.
На кадрах, які чоловік Собчак опублікував в сторіз Instagram, вона загорнулася в ковдру і голосно виконує пісню Земфіри "Лондон".
"Моя колискова на сьогодні. Засну чи ні?" – підписав відео Віторган, запропонувавши проголосувати своїм фоловерам.
instagram.com/mvitorgan
Такі вчинки інтригують публіку, так як ще до Нового року з'явилися чутки про крах шлюбу Віторгана і Собчак. Зараз вони відпочивають на Мальдівах.
Ксенія Собчак і Максим Віторган показали пристрасть на Мальдівах
instagram.com/mvitorgan
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віторган опублікував в мережі фото, на якому він цілує Собчак на пляжі. Таке зближення викликало суперечки про те, чи дійсно пара розходиться.