Виступ представника України на Дитячому Євробаченні-2020 викликав захоплення у глядачів: гідно представив країну

Софія Ковнір Люди 10:28, 30.11.2020 Оновлено: 10:29, 30.11.2020

У неділю, 29 листопада, у Варшаві (Польща) пройшов фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення-2020 року, де виступав учасник від України Олександр Балабанов.

Його виконання захопило багатьох людей із різних країн. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"З виступаючих мені найбільше подобається ця пісня".

"Він дуже талановитий! Пісня виділяється, вона дуже складна та цікава в світі поппісень".

"Достойно представив нашу країну!!! Молодець".

"Мені дуже подобається цей виступ! Пісня приголомшлива".

"Мій фаворит цього року! Мені також подобається контраст співу грудним голосом у другому приспіві".

"Обожнюю просте, сучасне виконання та цікаву пісню. Безумовно мій улюбленець, шкода, що його так недооцінили", – пишуть користувачі в мережі.

Виступ Олександра Балабанова викликав захоплення
Скриншот
Виступ Олександра Балабанова викликав захоплення
Скриншот
Виступ Олександра Балабанова викликав захоплення
Скриншот
Виступ Олександра Балабанова викликав захоплення
Скриншот

Нагадаємо, Олександр Балабанов народився в Донецьку, а пізніше з батьками переїхав до Києва. Хлопець займався вокалом в школі мистецтв на музичному відділенні. Юний артист вже є переможцем і лауреатом безлічі вокальних конкурсів і фестивалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможницею дитячого "Євробачення-2019" стала представниця Польщі Вікторія Габор. Пізніше в мережі стався скандал через фінал дитячого Євробачення.

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