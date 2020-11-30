Виступ переможниці Дитячого Євробачення 2020 викликав розчулення у глядачів. Відео номеру

У неділю, 29 листопада, у Варшаві (Польща) пройшов фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2020 року, переможцем якого стала учасниця від Франції Валентина з піснею "J'imagine".

У мережі користувачі оцінили її виступ. Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, глядачі вважають, що пісня дуже позитивна і підніме настрій кожному. За їх словами, це гідна перемога.

"Я дійсно вважаю, що ця пісня заслужила перемогу, тому мої поздоровлення, Франція! Відмінне шоу".

"Пісня класна і поздоровляю з перемогою. Браво!"

"Ця маленька дівчинка супер-мила! Це була гарна пісня з хорошою постановкою".

"Вона чарівна, і мені подобається, що пісня дуже підходить для дітей. Вітаю, Валентина".

"Усі французькі виступи такі енергійні і повні життя!" – пишуть у коментарях.

Виступ учасниці Дитячого Євробачення 2020 викликав захоплення у глядачів Скриншот

Виступ учасниці Дитячого Євробачення 2020 викликав захоплення у глядачів Скриншот

Виступ учасниці Дитячого Євробачення 2020 викликав захоплення у глядачів Скриншот

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