Виступ переможниці Дитячого Євробачення 2020 викликав розчулення у глядачів. Відео номеру
У неділю, 29 листопада, у Варшаві (Польща) пройшов фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2020 року, переможцем якого стала учасниця від Франції Валентина з піснею "J'imagine".
У мережі користувачі оцінили її виступ. Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).
Так, глядачі вважають, що пісня дуже позитивна і підніме настрій кожному. За їх словами, це гідна перемога.
"Я дійсно вважаю, що ця пісня заслужила перемогу, тому мої поздоровлення, Франція! Відмінне шоу".
"Пісня класна і поздоровляю з перемогою. Браво!"
"Ця маленька дівчинка супер-мила! Це була гарна пісня з хорошою постановкою".
"Вона чарівна, і мені подобається, що пісня дуже підходить для дітей. Вітаю, Валентина".
"Усі французькі виступи такі енергійні і повні життя!" – пишуть у коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дитячому Євробаченні 2020 виступ учасника від України Олександра Балабанова захопив багатьох людей із різних країн.