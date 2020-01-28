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28 січня • оновлено в 11:04
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Виснажений і схудлий: Розенбаум стривожив зовнішнім виглядом. Фото

1.1т
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Відомий російський шансоньє Олександр Розенбаум стривожив виснаженим виглядом на новій фотографії.

Знімком з артистом поділився на своїй сторінці в Instagram співак Олександр Малінін.

Олександр Розенбаум

Олександр Розенбаум

МК

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Так, на фотографії 61-річний Малінін сфотографований з 68-річним Олександром Розенбаумом і 63-річним Олегом Мітяєвим.

"Динозаври",коротко підписав фото співак.

Примітно, що новий знімок викликав бурхливу реакцію серед підписників артиста. Адже особисті фотографії співаків рідко з'являються в мережі.

Однак деякі фанати звернули увагу на зовнішній вигляд Розенбаума. На фото артист виглядає помітно схудлим і втомленим. Зокрема, один з користувачів зазначив, що співак виглядає не дуже.

Виснажений і схудлий: Розенбаум стривожив зовнішнім виглядом. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня стало відомо про смерть шансоньє Віллі Токарєва. Він помер через онкологічне захворювання.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олександр Розенбаум
Місце
Росія
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Чан Джеки
Чан Джеки
РОЗЕНБАУМ ОЧЕРЕДНОЙ ОЧКОЛИЗ Х...А.
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