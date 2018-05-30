"Висловила мрії": коханці Путіна загрожує штраф через знакове вбрання

Неординарний наряд російської екс-гімнастки Аліни Кабаєвої, яка вперше за довгий час вийшла в світ в білому максі-плаття з квітковим принтом і величезним гербом Росії на грудях, може коштувати їй штрафу.

Якщо в революційній Росії носіння державної атрибутики заохочувалося владою, то сьогодні Кабаєвій загрожує штраф в три тисячі рублів, пише Medialeaks .

Спортсменка вибрала патріотичне плаття для появи на публіці на відкритті благодійного міжнародного дитячого фестивалю художньої гімнастики "Аліна".

Користувачі соцмереж одразу згадали слова прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова про те, що Володимир Путін одружений на своїй роботі. Інші учасники обговорення порахували, що за допомогою герба Кабаєва висловила свої мрії про заміжжя.

"Колишню гімнастку покарання не лякає. Тому що з сукнею вона не розлучається", - пише видання.

За останні кілька років російські ЗМІ кілька разів повідомляли про роман прославленої гімнастки і президента РФ. Як стверджувалося, відносини між Путіним і Кабаєвою почалися ще в середині 2000-х. У 2015 році швейцарська газета повідомила про те, що у неї народилася дитина. Зникнення Путіна з публічного простору, яке припало якраз на зазначені дати, зв'язали з цією подією.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кабаєва почала ховати свою фігуру, так як набрала кілька зайвих кілограмів.