"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання

Українська телеведуча Регіна Тодоренко нарвалася на критику через своє вбрання.
Так, відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в золотистій сукні з паєтками (ролик дивіться нижче).
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Зазначимо: шанувальники написали, що наряд Регіну "шалено повнить" і "сукня висить на ній, як швабрі".
"Регіна, вам плаття велике, треба розмір менший", "Воно жахливе, дуже повнить", "Сукня реально не твоя. Якась ти квадратна в ній, талії немає взагалі", "Сукня на тобі висить, як на швабрі", — прокоментували люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася пікантним знімком і похвалилася стрункою фігурою після народження первістка.
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