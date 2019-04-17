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"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання

2.4тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко нарвалася на критику через своє вбрання.

Так, відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в золотистій сукні з паєтками (ролик дивіться нижче).

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Зазначимо: шанувальники написали, що наряд Регіну "шалено повнить" і "сукня висить на ній, як швабрі".

"Регіна, вам плаття велике, треба розмір менший", "Воно жахливе, дуже повнить", "Сукня реально не твоя. Якась ти квадратна в ній, талії немає взагалі", "Сукня на тобі висить, як на швабрі", — прокоментували люди.

"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання
"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання
"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання
"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання
"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання
"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання
"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання
"Висить, як на швабрі!" Тодоренко висміяли фани за провальне вбрання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася пікантним знімком і похвалилася стрункою фігурою після народження первістка.

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Особа
Регіна Тодоренко
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