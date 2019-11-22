Вісім пар штанів на собі: в мережі з'явилося кумедне відео з горе-злодійкою

Невідома захотіла вкрасти з магазину одягу вісім штанів і спробувала обдурити охоронців, одночасно надівши всі речі на себе.

На кадрах видно, як дівчина стоїть у ванній кімнаті і по черзі розстібає і приспускає одні джинси за іншими, а потім демонструє нижню білизну. Відеозапис інциденту опублікувало видання Metro.

Скріншот з відео

За кадром чоловік рахує кожну зняту річ і всього налічує вісім джинсів. Як зазначає видання, інцидент, ймовірно, стався в Венесуелі.

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