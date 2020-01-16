"Вішати на вуха локшину російську": Галкін жорстко потролив Путіна і Пугачову

Російський шоумен Максим Галкін, виступаючи на концерті в Кремлівському палаці, потролив свою дружину Аллу Пугачову і президента РФ Володимира Путіна.

Так, він розповів глядачам, як Путін одного разу заявив, що потрібно вводити імпортозаміщення. При цьому Галкін зазначив, що це для того, що вішати на вуха вже російську локшину. І додав, що примадонна смішно прокоментувала цю ситуацію (відео дивіться нижче).

Максим Галкін Фото: iz.ru

"У нас сім'я прогресивна. Ось одного разу, коли Путін сказав, що потрібно вводити імпортозаміщення... ну, щоб вішати на вуха вже російську локшину. Алла відразу прокоментувала: "Я вже давно поміняла болгарина на вітчизняного виробника". Тому ви зрозуміли вже, що сім'я у нас дуже навіть прогресивна, так?" — сказав Галкін.

Алла Пугачова і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік і шоумен Максим Галкін публічно познущався над пропагандою в РФ. Він дав сольний гумористичний концерт в Новосибірську, в якому заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну.

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