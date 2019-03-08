"Вище ногу!" Нікітюк схвилювала мережу пікантним знімком на 8 березня

Популярна телеведуча Леся Нікітюк на 8 березня здивувала шанувальників гарячим знімком з ліфта.

Вона позувала з тюльпанами, високо задерши одну ногу, продемонструвавши таким чином відмінну розтяжку. Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram.

"8 березня настало. Потепліло навколо. У дівчат квіти і подарунки, а у чоловіків борги", – підписала Нікітюк.

У коментарях на телеведучу посипалися привітання і компліменти про те, як чудово вона виглядає. Деякі пожартували, що вона викидає подаровані квіти.

"Лесю. Ти чого так пожовкла, як ті тюльпани", "Їй квіти дарували, а вона їх викидає", "Шикарна жінка", "Брутально, але дуже сексуально! І в точку сказано", "Вище ніжку підніми", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Никитюк влаштувала спекотні танці без одягу з переможницею українського Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV.

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