"Вірусний" трек проти вірусу: Oksana Gordeeva презентувала драйвову композицію

Виконавиця Oksana Gordeeva презентувала новий денс-трек Don't Try To Run від модного співака і композитора Артема Пивоварова.

Артистка таким чином вирішила нівелювати дисгармонію, викликану панікою навколо коронавірусу, повідомила пресслужба (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Трек Do not Try To Run від Oksana Gordeeva доступний на всіх цифрових майданчиках.

"Любов – це закон! Я за свідоме життя, за розуміння, вдячність, довіру і прийняття. У цей смутний час ми повинні відчувати себе єдиним організмом, який живе в гармонії з собою. Не варто бігти від самих себе. Слід очиститися від нечистих думок і нечесних вчинків. Необхідно усвідомити: кращий антивірус проти будь-якого вірусу – любов", – поділилася своєю позицією Oksana Gordeeva.

Також виконавиця розповіла про свої плани на майбутнє. Так, вона має намір найближчим часом випустити два музичні альбоми і перемогти в наступному національному відборі на конкурс Євробачення.

Відзначимо, Oksana Gordeeva – кандидат в майстри спорту зі спортивної гімнастики, танцівниця, хореограф, практикуючий йогатерапевт, адепт здорового способу життя та переможниця численних конкурсів краси.

Співачка співпрацює з лейблом MOLA music – відомою українською музичною компанією.

