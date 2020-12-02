Віртуальний концерт Дуа Ліпи встановив світовий рекорд

Юля Ухіна Люди 18:55, 2.12.2020 Оновлено: 18:56, 2.12.2020

Віртуальний концерт британської співачки Дуа Ліпи Studio 2054, який відбувся 27 листопада, встановив рекорд онлайн-трансляцій – шоу подивилися понад п'ять мільйонів осіб у всьому світі.

Про це на особистій сторінці в Twitter повідомила сама артистка, поділившись кадрами виступу. Вона також подякувала шанувальникам за зацікавлення її творчістю.

"Я повинна повідомити вам, що в п'ятницю ввечері Studio 2054 подивилося понад 5 мільйонів глядачів по всьому світу. Дякую всім за підтримку, зацікавлення моєю творчістю. Я також рада повідомити, що ми залишили шоу доступним для перегляду до неділі", – написала співачка.

Twitter-акаунт Дуа Ліпи
Twitter-акаунт Дуа Ліпи
Twitter-акаунт Дуа Ліпи
Twitter-акаунт Дуа Ліпи

Зазначимо, що в концерті також взяли участь Майлі Сайрус, Елтон Джон, Кайлі Міноуг, FKA Twigs та багато інших зірок.

Майлі Сайрус і Кайлі Міноуг

Зазначимо, як відомо, квитки на онлайн-концерт Дуа Ліпи коштували по 20 доларів. Якщо враховувати те, що шоу переглянуло 5 млн осіб – на ньому співачка заробила близько 100 млн доларів.

До речі, через високий попит концерт співачки буде доступний до 6 грудня включно за ціною 7,5 фунта стерлінгів (близько 10 доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше південнокорейський кей-поп-гурт BTS представив кліп на пісню Dynamite, який побив рекорди Youtube. За день ролик набрав 120 млн переглядів, а також отримав 9,6 млн лайків.

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