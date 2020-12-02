Віртуальний концерт Дуа Ліпи встановив світовий рекорд

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
2,3 т.
Дуа Ліпа

Віртуальний концерт британської співачки Дуа Ліпи Studio 2054, який відбувся 27 листопада, встановив рекорд онлайн-трансляцій – шоу подивилися понад п'ять мільйонів осіб у всьому світі.

Про це на особистій сторінці в Twitter повідомила сама артистка, поділившись кадрами виступу. Вона також подякувала шанувальникам за зацікавлення її творчістю.

"Я повинна повідомити вам, що в п'ятницю ввечері Studio 2054 подивилося понад 5 мільйонів глядачів по всьому світу. Дякую всім за підтримку, зацікавлення моєю творчістю. Я також рада повідомити, що ми залишили шоу доступним для перегляду до неділі", – написала співачка.

Віртуальний концерт Дуа Ліпи встановив світовий рекорд
Віртуальний концерт Дуа Ліпи встановив світовий рекорд
Віртуальний концерт Дуа Ліпи встановив світовий рекорд
Віртуальний концерт Дуа Ліпи встановив світовий рекорд

Зазначимо, що в концерті також взяли участь Майлі Сайрус, Елтон Джон, Кайлі Міноуг, FKA Twigs та багато інших зірок.

Майлі Сайрус і Кайлі Міноуг

Зазначимо, як відомо, квитки на онлайн-концерт Дуа Ліпи коштували по 20 доларів. Якщо враховувати те, що шоу переглянуло 5 млн осіб – на ньому співачка заробила близько 100 млн доларів.

До речі, через високий попит концерт співачки буде доступний до 6 грудня включно за ціною 7,5 фунта стерлінгів (близько 10 доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше південнокорейський кей-поп-гурт BTS представив кліп на пісню Dynamite, який побив рекорди Youtube. За день ролик набрав 120 млн переглядів, а також отримав 9,6 млн лайків.

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