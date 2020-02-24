Вірші Лесі Українки зробили репом: українські школярі випустили потужний трек

25 лютого в Україні відзначать 149 річницю з дня народження легендарної поетеси Лесі Українки. Напередодні пам'ятної дати діти з Творчої школи Павла Табакова представили реп-композицію, написану на основі вірша літератора "Мріє, не зрадь".

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі школи Табакова (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що ідея запису цього треку почалася зі звичайних читань на заняттях з акторської майстерності у Творчій школі. Тоді Павло Табаков взяв текст вірша і з'єднав з демоверсією сьогоднішньої емоційної прем'єри в стилі реп.

Відразу після того, як пісня зазвучала в стилі реперського треку, багато школярів виявили бажання взяти участь у записі. Тому викладачам довелося проводити кастинг і вибрати 17 дітей, які й з'явилися в ролику.

"Мріє, не зрадь" – це слова, які талановиті вокалісти точно ніколи не забудуть. Це той випадок, коли поезія Лесі Українки стала цікавою для підлітків, які тепер читають, вишукують, експериментують, вигадують і самі пропонують створити нові поетично-музичні проєкти", – йдеться в описі до відео.

Публікуємо повний вірш Лесі Українки "Мріє, не зрадь"

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей,

А тепера я в тебе остатню надію вложила.

О, не згасни, ти, світло безсонних очей!

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари

В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,

Вже ж тепера мене не одіб’ють від тебе примари,

І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.

Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,

І тепер вже немає мені вороття.

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!

Слово, коли ти живе, статися тілом пора.

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,

Той не вмре, не здобувши нового добра.

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –

Дай мені крила свої, хочу їх мати сама,

Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,

А як прийдеться згинуть за теє – дарма!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Паш виконання реп на Майдані під час святкування Дня Незалежності в Києві. Це посварило українців.

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