Вирок Єфремову оскаржила компанія, де працював загиблий Захаров

Вирок, який раніше винесли російському акторові Михайлу Єфремову за смертельну ДТП, оскаржила московська компанія "Стоун-XXI".

Саме цій компанії належав фургон, за кермом якого працював загиблий Сергій Захаров. Представники компанії звернулися до суду з проханням скасувати вирок акторові і визнати потерпілою у цій справі її, пише 360tv.

"На адресу суду надійшла апеляційна скарга представника ТОВ "Стоун-XXI" на вирок Пресненського суду від 8 вересня 2020 року в кримінальній справі Єфремова. Заявник просить скасувати вирок і визнати ТОВ "Стоун-XXI" потерпілою стороною", – розповіли виданню в пресслужбі суду.

Єфремова засудили до 8 років колонії. RT

Нагадаємо, Єфремова засудили до 8 років колонії загального режиму. Після оголошення вироку в суді Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять днів на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

Єфремов відмовився від послуг свого адвоката Ельмана Пашаєва. Його інтереси під час розгляду апеляційної скарги на вирок буде захищати Роман Філіппов.

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