Вирок Єфремову оскаржила компанія, де працював загиблий Захаров

Вирок, який раніше винесли російському акторові Михайлу Єфремову за смертельну ДТП, оскаржила московська компанія "Стоун-XXI".
Саме цій компанії належав фургон, за кермом якого працював загиблий Сергій Захаров. Представники компанії звернулися до суду з проханням скасувати вирок акторові і визнати потерпілою у цій справі її, пише 360tv.
"На адресу суду надійшла апеляційна скарга представника ТОВ "Стоун-XXI" на вирок Пресненського суду від 8 вересня 2020 року по кримінальній справі Єфремова. Заявник просить скасувати вирок і визнати ТОВ "Стоун-XXI" потерпілою стороною", – розповіли виданню в пресслужбі суду.
Нагадаємо, Єфремова засудили до 8 років колонії загального режиму. Після оголошення вироку в суді Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять днів на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.
Єфремов відмовився від послуг свого адвоката Ельмана Пашаєва. Його інтереси в ході розгляду апеляційної скарги на вирок буде захищати Роман Філіппов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з фургоном.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.