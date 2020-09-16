Вирок Єфремову оскаржила компанія, де працював загиблий Захаров

Вирок, який раніше винесли російському акторові Михайлу Єфремову за смертельну ДТП, оскаржила московська компанія "Стоун-XXI".

Саме цій компанії належав фургон, за кермом якого працював загиблий Сергій Захаров. Представники компанії звернулися до суду з проханням скасувати вирок акторові і визнати потерпілою у цій справі її, пише 360tv.

"На адресу суду надійшла апеляційна скарга представника ТОВ "Стоун-XXI" на вирок Пресненського суду від 8 вересня 2020 року по кримінальній справі Єфремова. Заявник просить скасувати вирок і визнати ТОВ "Стоун-XXI" потерпілою стороною", – розповіли виданню в пресслужбі суду.

Нагадаємо, Єфремова засудили до 8 років колонії загального режиму. Після оголошення вироку в суді Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять днів на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

Єфремов відмовився від послуг свого адвоката Ельмана Пашаєва. Його інтереси в ході розгляду апеляційної скарги на вирок буде захищати Роман Філіппов.

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