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12 лютого • оновлено в 18:43
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"Вирізали сюжет з Путіним": відомий комік розповів про цензуру в КВН і "Лізі сміху"

2.4т
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Відомий український і білоруський телеведучий Дмитро Танкович, який заявив, що Росія не готова вирішувати конфлікт з Україною, висловився про цензуру в гумористичних шоу України та Росії.

Він зазначив, що в РФ під цензуру потрапив жарт про Путіна, показаний в КВН. Таку заяву артист зробив в інтерв'ю для шоу "Предельник" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Дмитро Танкович

Дмитро Танкович

Скріншот з відео

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За словами Танковича, після монтажу, один з випусків КВН прийшов подивитися сторонній чоловік – він двічі перевірив весь епізод, і одна зі сцен за участю двійника президента Росії Володимира Путіна викликала у нього питання. В результаті він попросив вирізати один з жартів.

"Якийсь жест був, я зараз не згадаю вже. І чувак сказав: "Ні, це не треба! В цей момент не показуйте жест, перебейте залом", - розповів артист.
"Вирізали сюжет з Путіним": відомий комік розповів про цензуру в КВН і "Лізі сміху"

Скріншот з відео

Він зазначив, що в українській "Лізі сміху" цензура відсутня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стендап-комік Олександр Долгополов, який розкритикував російську владу і суспільство, покинув Росію.

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Автор
Марія Дідик
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