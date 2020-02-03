Вірі Брежнєвій – 38 років: найсексуальніші фото екс-"ВІА Гри"

Відома українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва святкує день народження. 3 лютого артистці виповнюється 38 років.

Зірка народилася в 1982 році в Дніпродзержинську. Крім Віри в сім'ї виховувалося ще троє дітей: сестра Галина та близнюки Віка і Настя. Примітно, що справжнє прізвище Віри – Галушка, а Брежнєва – сценічний псевдонім. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найсексуальніші фото співачки.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Популярність до Брежнєвої прийшла після того, як артистка стала учасницею гурту "ВІА Гра". Склад, в якому Віра співала разом з Надією Грановською і Ганною Сєдоковою, досі вважається "золотим".

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Гурт Брежнєва залишила через 5 років, в 2007 році. З тих пір артистка займається сольною кар'єрою і, варто відзначити, робить це успішно. Пісні Віри регулярно займають перші рядки хіт-парадів і відзначаються різними преміями.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Крім того, на рахунку Брежнєвої і десятки різних фотосесій, на яких знаменитість із задоволенням демонструє свою шикарну фігуру.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Формами Брежнєвої захоплюються тисячі шанувальників, які кожного разу засипають Віру компліментами.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

В інтерв'ю Віра неодноразово зізнавалася, що підтримувати фігуру в формі їй допомагають регулярні заняття спортом, а також правильне харчування.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала струнку фігуру в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

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