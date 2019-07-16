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"Віро, що з вами?" Брежнєва налякала мережу постарілим видом

15.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала в Росію, злякала шанувальників постарілим зовнішнім виглядом.

Фото з'явилося в Instagram зірки. "Де збираються хороші люди, завжди панує приголомшлива атмосфера, а коли ці люди ще й талановиті...", — написала Брежнєва.

На знімках зірка виглядає значно старшою за свої 37 років. Можливо, через сиве волосся, яке в неї уже з'явилося.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram Брежнєвої

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Брежнєва сивіє

Брежнєва сивіє

Instagram Брежнєвої

Брежнєва в Гоголь-центрі

Брежнєва в Гоголь-центрі

Instagram Брежнєвої

"Віро, що у вас із волоссям?", — запитав стурбований підписник.

"Нічого, це мій натуральний колір", — відповіла в коментарях Брежнєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєву присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фоні розкішного червоного авто в латексному чорному боді з глибокими вирізами.

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Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія Москва
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