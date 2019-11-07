"Віро, забрали від вас Костика": у мережі знову заговорили про розлучення Брежнєвої та Меладзе

Українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно живе й працює в Москві, відреагувала на чутки про розлучення з Костянтином Меладзе.
Днями у своєму Instagram співачка опублікувала нове селфі в спортивному костюмі. Однак більшість шанувальників вже традиційно почали обговорювати зовсім не look зірки, а її стосунки з чоловіком.
Віра Брежнєва
Інстаграм
Так, у мережі вже давно пліткують про те, що між Меладзе і Брежнєвою не все гаразд. Нібито композитор зраджує співачці й подружжя перебуває на межі розлучення.
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе
Вокруг ТВ
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе
СтарХит
Цього разу Віра вирішила відповісти фанатам прямо в коментарях:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте.
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