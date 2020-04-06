Віра Полозкова стала мамою втретє. Перше фото

Російська поетеса Віра Полозкова знову стала мамою. Вона народила доньку, яку назвала Аріна.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/bolshe_nikogda

"Ніжна дочка моя Аріна Полозкова народилася три години тому, дуже м'яко, без єдиного стороннього уколу і втручання, як і жваві її старші брати колись. 3560 г, 53 см", - написала Полозкова.

Полозкова разом з чоловіком Олександром Бганцевим вже виховують двох синів: 5-річного Федора і 2-річного Саву.

instagram.com/bolshe_nikogda

instagram.com/bolshe_nikogda

Як раніше писав OBOZREVATEL, молода коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик з'явився на світ в одному з медичних центрів Дубая.

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