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6 квітня • оновлено в 22:46
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Віра Полозкова стала мамою втретє. Перше фото

1.9т
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Російська поетеса Віра Полозкова знову стала мамою. Вона народила доньку, яку назвала Аріна.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Віра Полозкова стала мамою втретє. Перше фото

instagram.com/bolshe_nikogda

"Ніжна дочка моя Аріна Полозкова народилася три години тому, дуже м'яко, без єдиного стороннього уколу і втручання, як і жваві її старші брати колись. 3560 г, 53 см", - написала Полозкова.

ніжна дочка моя аріна Полозкова народилася три години тому, дуже м'яко, без єдиного стороннього уколу і втручання, як і жваві її старші брати колись 3560 г, 53 см вічне і неосяжне моє спасибі двом моїм справжнім ангелів-охоронців під час пологів Інні Мішуковим @ inna.mishukova і льоні Левіль @levilyen_e_akusher, за те, яким чистим, беспрімесним дивом обертається народження людини, коли вони поруч. за те, як вони брали Федора і саввушу, за те, якими вони були сьогодні - рідними, бездоганними я в якоюсь дивною тиші всередині, любові подяки обіймаю 🙏

Публікація від Віра Полозкова (@bolshe_nikogda)

Полозкова разом з чоловіком Олександром Бганцевим вже виховують двох синів: 5-річного Федора і 2-річного Саву.

Віра Полозкова стала мамою втретє. Перше фото

instagram.com/bolshe_nikogda

Віра Полозкова стала мамою втретє. Перше фото

instagram.com/bolshe_nikogda

Як раніше писав OBOZREVATEL, молода коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик з'явився на світ в одному з медичних центрів Дубая.

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Автор
Марія Дідик
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