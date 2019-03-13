Віра Брежнєва відхрестилася від українського шоу-бізнесу

Екс-солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва заявила, що не вважає себе українською співачкою.

Так вона прокоментувала опис в "Яндексі", де її характеризують таким чином. Про це зірка розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучо" (відео дивіться нижче).

"Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі ні в одній "Пісні року". Так вийшло, що сама Україна мене не сприймала такою", — заявила Брежнєва.

Віра Брежнєва Фото: instagram/ververa

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Також Віра додала, що українська співачка, на думку суспільства, повинна співати українською мовою. А у неї таких пісень немає.

Віра Брежнєва Фото: instagram/ververa

"У мене немає пісень українською мовою. Більше того, коли я прийшла у "ВІА Гру", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі, тобто я ще 16 років тому, почала гастролювати по всьому СНД, по всьому світі", — підсумувала співачка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва в інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучо" прокоментувала розлучення своєї молодшої сестри Вікторії Галушки з продюсером Олександром Цекало.

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