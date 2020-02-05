Віра Брежнєва пояснила "конфлікт" з Валерієм Меладзе і Джанабаєвою

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка ймовірно приховує свій справжній вік, розвіяла чутки про сімейну сварку з музикантом Валерієм Меладзе і його дружиною.

Про це вона висловилася 5 лютого на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що на днях Віра святкувала день народження, поїхала разом з чоловіком Костянтином Меладзе і сестрами в шикарний готель в горах.

Фото і відео зі святкування вона показала в соціальних мережах:

У коментарях у співачки запитали, чому з нею на святах ніколи не буває іншої частини сім'ї Меладзе. Дехто припускає, що причина в тому, що насправді дружина Валерія Альбіна Джанабаєва, яка разом з Брежнєвою була свого часу в "ВІА Грі", з нею не ладнає.

Сама ж Віра пояснила ситуацію інакше.

"Тому що графіки не перетинаються...", - написала вона.

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