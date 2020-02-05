Віра Брежнєва пояснила "конфлікт" з Валерієм Меладзе і Джанабаєвою

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка ймовірно приховує свій справжній вік, розвіяла чутки про сімейну сварку з музикантом Валерієм Меладзе і його дружиною.
Про це вона висловилася 5 лютого на своїй сторінці в Instagram.
Відзначається, що на днях Віра святкувала день народження, поїхала разом з чоловіком Костянтином Меладзе і сестрами в шикарний готель в горах.
Фото і відео зі святкування вона показала в соціальних мережах:
Ідеальний день народження - це ідеальна компанія в ідеальному місці ... я, як і хотіла, зібрала всіх сестер і ми провели цей день в приголомшливою атмосфере✨ Єдиний мінус нашої великої компанії - це неможливість зробити загальне фото, на якому б всі вийшли добре 🤪 🙈 зате з нами весело)) Я довго вибирала місце, де ми могли б отримати максимум задоволення за 2 дня і знайшла новий готель (обожнюю свіжі готелі) #lefaydolomiti в результаті не хотіли їхати ... хоч і довелося 🙈 постаралася в каруселі передати цей чарівний день 💛 і мій торт 🎂☺️ і ще н багато Сторіс з #lefayresort ☀️
У коментарях у співачки запитали, чому з нею на святах ніколи не буває іншої частини сім'ї Меладзе. Дехто припускає, що причина в тому, що насправді дружина Валерія Альбіна Джанабаєва, яка разом з Брежнєвою була свого часу в "ВІА Грі", з нею не ладнає.
Сама ж Віра пояснила ситуацію інакше.
"Тому що графіки не перетинаються...", - написала вона.
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