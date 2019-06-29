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Випустили 10 куль: у США жорстоко розстріляли відомого репера

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У США, 28 червня, прямо посеред вулиці розстріляли популярного репера Slim 400.

За даними видання TMZ, це сталося ввечері в Комптоні (округ Лос-Анджелеса), артист вижив (щоб послухати відомі композиції репера, проскрольте до кінця сторінки).

За словами джерел в поліції, дзвінок надійшов близько 20:30. Правоохоронцям повідомили, що на вулиці застрелили чоловіка. Як з'ясувалося, в репера випустили близько 10 куль, але він все ж вижив.

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Slim 400 був екстрено госпіталізований і потрапив до реанімації. Репер, який співпрацює із звукозаписною компанією YG, знаходиться в критичному, але стабільному стані.

Slim 400

Slim 400

Instagram / Slim400

На місці злочину поліція виявила чорне авто, що імовірно належить злочинцям. Поліція намагається з'ясувати особи причетних до нападу.

За словами користувача Adam22, музикант отримав наскрізні поранення в обличчя і спину. Він знаходиться в медичному центрі Святого Франциска.

Випустили 10 куль: у США жорстоко розстріляли відомого репера

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівно рік тому в США невідомі пограбували і викрали репера Даніеля Ернандеса, відомого під псевдонімом 6ix9ine. Історія завершилася благополучно.

Пізніше в Штатах напали на відомого темношкірого актора Джуссі Смоллетта. Його побили прямо посеред вулиці.

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Місце
США
Теги
шоу-бизнесстрілянина
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