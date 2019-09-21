"Випустила всю ненависть": спливло архівне відео із зізнанням Пугачової про Галкіна

У мережі з'явилося архівне відео, на якому примадонна Алла Пугачова згадує про першу зустріч із майбутнім чоловіком Максимом Галкіним.

Відповідний ролик було оприлюднено на фанатській сторінці дітей зіркової пари Лізи і Гаррі (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Я відчула погляд в спину. Я це прямо відчула, і коли повернулася, то злобно глянула в ці очі. Людина, яка на мене так дивилася – абсолютно не відвіла очей. Я випустила все, що могла – грім, блискавку, ненависть, презирство поглядом. А він тільки посміхнувся. Ну ось, коли посміхнувся, то я подумала: "Так, щось це мені все не подобається", – розповіла Пугачова.

Алла Пугачова розповіла про першу зустріч із Галкіним Кадр з результатами діяльності

Вона додала, що Галкін їй когось нагадав. Раніше вона чула про популярного артиста, але не знала, чим він займається.

"Він підійшов до мене і запросив танцювати. Я як під гіпнозом пішла, хоча, чесно кажучи, не збиралася. Просто я від себе навіть не очікувала", – додала примадонна.

Алла Пугачова і Максим Галкін instagram / maxgalkinru

Користувачі бурхливо відреагували на цей ролик. Багато хто не впізнав Пугачову, заявивши, що жінка на відео зовсім не схожа на артистку.

"Взагалі на Аллу Борисівну не схожа", "Якась вся відфотошоплена", "Хто це", "Якось не дуже схоже ... Тільки голос", "На себе не схожа", – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року Галкін відверто зізнався про особисте життя з Пугачовою. Він заявив, що примадонна завжди була головною в їх сім'ї.

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