"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала суперечки серед шанувальників, оприлюднивши нові фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася двома світлинами в одному і тому ж луці. На одній із них вона позує з келихом, на що звернули увагу фоловери.

Світлана Лобода instagram/lobodaofficial

Фанати співачки похвалили її за вдалий образ і зробили компліменти фігурі. "Красуня", "Ноги від вух", – захопилися вони.

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Водночас частині коментаторів не сподобалися знімки. "А що з ногами?" "Із туфель пальці вилазять", "П'яненька", "Щось останнім часом завжди зі склянкою", "Випили вже?" – розкритикували зірку інтернет-користувачі.

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Скрін коментарів до постів

Як писав OBOZREVATEL:

У мережі було багато критики на адресу Світлани Лободи через те, що вона переспівала пісню примадонни Алли Пугачової "Живи спокойно, страна".

Раніше Лобода розбурхала мережу, продемонструвавши здібності свого тіла – в чорному купальнику сіла на шпагат.

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