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23 вересня • оновлено в 00:15
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"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала суперечки серед шанувальників, оприлюднивши нові фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася двома світлинами в одному і тому ж луці. На одній із них вона позує з келихом, на що звернули увагу фоловери.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Фанати співачки похвалили її за вдалий образ і зробили компліменти фігурі. "Красуня", "Ноги від вух", – захопилися вони.

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"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

instagram.com/lobodaofficial

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

instagram.com/lobodaofficial

Водночас частині коментаторів не сподобалися знімки. "А що з ногами?" "Із туфель пальці вилазять", "П'яненька", "Щось останнім часом завжди зі склянкою", "Випили вже?" – розкритикували зірку інтернет-користувачі.

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

"Випили вже?" Фото Лободи зі склянкою викликало суперечки в мережі

Скрін коментарів до постів

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Особа
Світлана Лобода
Теги
шоу-бизнес Instagram фотографии
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