Випало волосся і збільшилася вага: стало відомо, як змінилася зовнішність Заворотнюк після лікування
Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, нарешті виписали з лікарні. Зараз артистка відчуває себе добре, однак серйозне захворювання негативно відбилося на її зовнішності.
Так, під час терапії зірка була змушена приймати гормональні препарати, що сприяло набору ваги. Також після хімії у Заворотнюк випало волосся. Однак за словами лікарів, Заворотнюк поступово повертає свій колишній вигляд, передає Starhit.
"Зовні вона, звичайно, змінилася, з'явилася набряклість навколо очей. Після хімії у неї випало волосся, але потім відросло знову. Під час терапії Заворотнюк була змушена приймати гормональні препарати, що сприяло набору ваги. Зараз же вона повертається в колишню форму і вже ходить сама. Фізкультурою поки актриса не займається, тільки відпочиває. Особливих заборон у неї немає, вона читає книги, в основному класику. У неї великий шанс на одужання", – сказав один з медиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.