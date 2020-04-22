Випало волосся і збільшилася вага: стало відомо, як змінилася зовнішність Заворотнюк після лікування

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, нарешті виписали з лікарні. Зараз артистка відчуває себе добре, однак серйозне захворювання негативно відбилося на її зовнішності.

Так, під час терапії зірка була змушена приймати гормональні препарати, що сприяло набору ваги. Також після хімії у Заворотнюк випало волосся. Однак за словами лікарів, Заворотнюк поступово повертає свій колишній вигляд, передає Starhit.

Анастасія Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

"Зовні вона, звичайно, змінилася, з'явилася набряклість навколо очей. Після хімії у неї випало волосся, але потім відросло знову. Під час терапії Заворотнюк була змушена приймати гормональні препарати, що сприяло набору ваги. Зараз же вона повертається в колишню форму і вже ходить сама. Фізкультурою поки актриса не займається, тільки відпочиває. Особливих заборон у неї немає, вона читає книги, в основному класику. У неї великий шанс на одужання", – сказав один з медиків.

Анастасія Заворотнюк Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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