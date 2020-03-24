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24 березня • оновлено в 18:55
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Винокур нецензурно вилаявся після чуток про коронавірус у Лещенко

1.9т
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Російський гуморист Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Льва Лещенко з підозрою на коронавірус.

Так, за словами гумориста, це всього лише чутки. Він також запевнив, що з Лещенком "все добре". Про це повідомляє видання Daily Storm.

Володимир Винокур і Лев Лещенко

Володимир Винокур і Лев Лещенко

Фото: zvezdi.ru

"Я тебе відразу впізнав! Ось цю х**ню будеш говорити про Льва Валеріановича? Так мене за**али. Я вже з двадцятою людиною розмовляю за 20 хвилин. Покиньте ваші дурниці, все з ним добре", – сказав Винокур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радянський артист Лев Лещенко був госпіталізований з підозрою на коронавірус. До речі, концертний директор співака зазначив, що у нього є підозра на запалення легенів, а решта буде відомо пізніше.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Володимир Винокур
Місце
Росія
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