Російський гуморист Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Льва Лещенко з підозрою на коронавірус.

Так, за словами гумориста, це всього лише чутки. Він також запевнив, що з Лещенком "все добре". Про це повідомляє видання Daily Storm.

Володимир Винокур і Лев Лещенко Фото: zvezdi.ru

"Я тебе відразу впізнав! Ось цю х**ню будеш говорити про Льва Валеріановича? Так мене за**али. Я вже з двадцятою людиною розмовляю за 20 хвилин. Покиньте ваші дурниці, все з ним добре", – сказав Винокур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радянський артист Лев Лещенко був госпіталізований з підозрою на коронавірус. До речі, концертний директор співака зазначив, що у нього є підозра на запалення легенів, а решта буде відомо пізніше.

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