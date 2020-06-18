Вінок від Єфремова з'явився на могилі Сергія Захарова, який загинув через актора
Російський актор Михайло Єфремов, який 8 червня влаштував смертельну аварію в центрі Москви, передав на могилу загиблого Сергія Захарова вінок.
Знайомі сім'ї Захарових розповіли, що помітили вінок тоді, коли прийшли на могилу на дев'ять днів, повідомив "МК в Рязани".
Зазначається, що цивільна дружина загиблого винесла вінок за паркан, проте через деякий час він знову з'явився на могилі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка "всіма засобами, якщо приймуть".
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.
Адвокат повідомив, що Єфремов після ДТП відмовився від їжі і втратив шість кілограм.