Вінок від Єфремова з'явився на могилі Сергія Захарова, який загинув через актора

Російський актор Михайло Єфремов, який 8 червня влаштував смертельну аварію в центрі Москви, передав на могилу загиблого Сергія Захарова вінок.

Знайомі сім'ї Захарових розповіли, що помітили вінок тоді, коли прийшли на могилу на дев'ять днів, повідомив "МК в Рязани".

Зазначається, що цивільна дружина загиблого винесла вінок за паркан, проте через деякий час він знову з'явився на могилі.

Могила Сергія Захарова

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