Винника звинуватили в крадіжці образу: зірка 90-х ошелешив зізнанням

Українського співака Олега Винника звинуватили в тому, що його образ був вкрадений у зірки 90-х Лері Вінна.

Артист в інтерв'ю "ЖВЛ" заявив, що спілкувався з людьми, які "створювали" Винника і вони підтвердили йому це (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну, нічого страшного, що Винника злизали повністю з мене? Навіть не приховуючи цього. Я це знаю, я спілкувався з людьми, які все це робили. Вони кажуть: "Ну а що, тобі шкода? Ти ж нічого не робиш". Ну а нічого страшного, що костюмчик, манери - це я, тільки зразка, грубо кажучи, 1998 - 2000-х років", - сказав Лері Вінн.

Раніше, як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Олександр Пономарьов представив своє бачення хіта "Вовчиця" Олега Винника.

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