Винника розкритикували в мережі через конфуз на "Танцях з зірками"

Під час четвертого ефіру шоу "Танці з зірками" співак Олег Винник виконав пасодобль зі сцени власного концерту в Житомирі разом з партнеркою Оленою Шоптенко.

Проте виступ не вразив ні глядачів, ні суддів. Катерина Кухар відзначила, що танцювати не на паркеті можна тільки через хворобу. Вона порадила узгоджувати свій гастрольний графік так, щоб повноцінно брати участь в шоу. У результаті пара отримала 36 балів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

На YouTube-каналі "Танців з зірками" користувачі в коментарях під відео з номером Олега та Олени розкритикували Винника за конфуз, який трапився наприкінці виступу. Співак поклав партнерку на сцену, взяв мікрофон і заспівав. Однак вийшло так, що фонограма зазвучала раніше.

Олег Винник потрапив у конфуз. Скриншот відео

Користувачів мережі розсмішив конфуз Винника. YouTube "Танці з зірками"

У мережі помітили конфуз Винника. YouTube "Танці з зірками"

Також глядачі заявили, що їм не сподобався пасодобль у виконанні Олега та Олени. На їхню думку, Шоптенко "танцювала за двох". У мережі відзначили, що пара не заслужила на таку високу оцінку.

"Оцінки шокували , він 30 заслужив , але не 36", "Танця з боку Олега не було, а Олена – супер, все тягне на собі", "Таке відчуття, що Олегу ці танці і даром не потрібні", – написали в коментарях.

Танець Винника та Шоптенко не сподобався користувачам. YouTube "Танці з зірками"

У мережі розкритикували Винника. YouTube "Танці з зірками"

Олег Винник та Олена Шоптенко – Пасодобль: дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, український актор Арам Арзуманян під час четвертого ефіру "Танців з зірками" розповів про втрату дітей і довів до сліз багатьох глядачів.