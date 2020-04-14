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14 квітня • оновлено в 20:21
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Винник здивував мережу змінившись до невпізнання

1.2т
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Популярний український співак Олег Винник поділився раритетним фото, на якому він був в образі старого.

Через грим артист змінився до невпізнання. Знімком він поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Постарілий" Винник здивував мережу змінившись до невпізнання
"Хочете продовження історії Жана Вальжана в моєму виконанні? На фото мені 30 років, а моєму героєві - 80", - підписав фото Винник.

"Талановита людина талановита в усьому", "Чудеса гриму", "Гример молодець. Вас не впізнати", "Грім- страшна штука", "Неймовірно! Цікаво, яке у вас почуття, коли бачиш себе в гримі людини, яка набагато старша?", "Трансформація до невпізнання", - коментують фото в мережі.

"Постарілий" Винник здивував мережу змінившись до невпізнання
"Постарілий" Винник здивував мережу змінившись до невпізнання
"Постарілий" Винник здивував мережу змінившись до невпізнання
"Постарілий" Винник здивував мережу змінившись до невпізнання

Раніше, як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Олександр Пономарьов представив своє бачення хіта "Вовчиця" Олега Винника.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Олег Винник
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