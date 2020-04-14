Винник здивував мережу змінившись до невпізнання

Популярний український співак Олег Винник поділився раритетним фото, на якому він був в образі старого.

Через грим артист змінився до невпізнання. Знімком він поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Хочете продовження історії Жана Вальжана в моєму виконанні? На фото мені 30 років, а моєму героєві - 80", - підписав фото Винник.

"Талановита людина талановита в усьому", "Чудеса гриму", "Гример молодець. Вас не впізнати", "Грім- страшна штука", "Неймовірно! Цікаво, яке у вас почуття, коли бачиш себе в гримі людини, яка набагато старша?", "Трансформація до невпізнання", - коментують фото в мережі.

Раніше, як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Олександр Пономарьов представив своє бачення хіта "Вовчиця" Олега Винника.

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