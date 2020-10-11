Винник здав тест на COVID-19 і зробив заяву про концерти

Співак Олег Винник вилікувався від коронавірусу і заявив про готовність відновити концертну діяльність.

Про це артист повідомив у відеозверненні в Instagram ввечері в неділю, 11 жовтня.

"У мене є дуже хороша новина, в першу чергу для мене, я здав тест на ковід і я здоровий", – сказав Винник.

Він зазначив, що відчуває себе добре і готовий "з новими силами працювати для вас". Співак уточнив, що всі подальші заплановані концерти відбудуться і побажав шанувальникам здоров'я.

Як писав OBOZREVATEL, про захворювання Винника стало відомо 27 вересня, під час ефіру танцювального шоу. Співак захворів разом зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко.

Але 4 жовтня Винник раптово вилетів з "Танців із зірками", що незабаром спричинило скандал в мережі.