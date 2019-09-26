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27 вересня • оновлено в 19:04
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Винник заспівав із кримнашистами: у зірки виправдалися за скандальний кліп

21.6т Читати матеріал російською

Участь українського співака Олега Винника в кліпі з російськими зірками, які підтримували анексію Криму та агресію РФ на Донбасі, не суперечить патріотичній позиції артиста.

Таким чином на тлі скандалу, що розгорівся в мережі, відповіли в прес-службі артиста на запит "Укрінформу".

"Щороку 21 вересня міжнародна громадськість відзначає Міжнародний день миру. Цей День Генеральна Асамблея ООН оголосила днем зміцнення ідеалів миру серед всіх країн та народів – як на національному, так і на міжнародному рівні", – йдеться в повідомленні.

Олег Винник

Олег Винник

instagram / olegg.vynnyk

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Також представники Винника додали, що артист "неодноразово висловлював тверду громадянську позицію", виступаючи на підтримку миру в Україні.

"Рішення підтримати міжнародний проект, який було запущено в день світу, не йде в розріз із життєвою та патріотичною позицією артиста. За умовами проекту, учаснику необхідно було самостійно зняти на камеру те, що він хоче сказати на захист миру на планеті та вимовити фразу: "Всім Мир" рідною мовою", – додали у нього.

Винник заспівав із кримнашистами: у зірки виправдалися за скандальний кліп

Український політтехнолог Олексій Голобуцький в своєму Telegram-каналі прокоментував, що скандалу не вийшло через відданих фанаток.

"Щодо Олега Винника в російському пропагандистському проект групи "МІР519" #Всеммир – скандалу не вийшло. Мільйони відданих "вовчиць" щиро не зрозуміли обурення патріотичної аудиторії: "А що не так? А ви що – не за мир?". Відповідно, прес-служба Винника щойно переконалася в підтримці цільової аудиторії, вже виступила із заявою щодо отого ганебного завивання", – зазначив Голобуцький.

Ситуацію також прокоментував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан: "Олег Винник взяв участь в акції "за мир" з російськими зірками, які підтримують анексію Криму. Кожен слово "мир" сприймає по-своєму ... Одні перемогою і розірванням відносин ... Інші – капітуляцією на умовах ворога", – підкреслив він.

Винник заспівав із кримнашистами: у зірки виправдалися за скандальний кліп
Винник заспівав із кримнашистами: у зірки виправдалися за скандальний кліп

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні участь Винника в кліпі з кримнашистами викликала суспільний резонанс.

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Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Особи
Олег Винник Олексій Голобуцький Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес скандали
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bel serg
bel serg
А где у него мозги в это время были???
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Буду краток: У Е Б О К .
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bender bender
bender bender
дурне-воно й на фотографії дурне...
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