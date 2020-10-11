Український секс-символ Олег Винник відмовився повернутися в шоу "Танці з зірками". Він повідомив, що це рішення вони ухвалили спільно з партнеркою Оленою Шоптенко.

Про це співак повідомив під час прямого ефіру сьомого випуску 11 жовтня. За його словами, було б несправедливо стосовно інших учасників повернутися в танцювальний проєкт, пропустивши майже місяць репетицій (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, про захворювання Винника стало відомо 27 вересня, під час ефіру шоу. Співак захворів разом зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко. Проте 4 жовтня стало відомо, що пару дискваліфікували, тому що вона два рази підряд не могла вийти на паркет через стан здоров'я.

Олег Винник та Олена Шоптенко. 24 Канал

Однак багато шанувальників "Танців з зірками" заявили, що рішення виключити пару зі змагання в період пандемії було несправедливим. Також за повернення Винника в проєкт виступила Ольга Фреймут, звернувшись до організаторів і продюсерів.

Під час сьомого випуску ведучий шоу Юрій Горбунов повідомив, що пару вирішили повернути в програму. Проте Винник відмовився від такої пропозиції. Своє рішення він пояснив тим, що не може на рівні змагатися з іншими учасниками, які весь час працювали і вдосконалювалися, тоді коли він хворів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час сьомого випуску шоу "Танці з зірками" стало відомо, що Олексій Завгородній (Позитив) захворів на коронавірус. Його партнерка Юлія Сахневич отримала негативний результат на COVID-19. Пара не змогла виконати в ефірі пристрасний пасодобль.