Винник та Шоптенко вразили мережу пристрасним виступом на "Танцях з зірками"
Під час першого ефіру шоу "Танці з зірками" співак Олег Винник і його партнерка Олена Шоптенко вразили глядачів пристрасним танцем.
Вони виконали танго під пісню The Phantom of the Opera. Відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що своїм виступом Винник та Шоптенко заслужила похвалу і високі оцінки від суддів: 10 від Чапкіса, 8 від Кухар і 7 від Ями (25 балів).
"Супер, дуже сподобалося", "Я не фанатка Олега, але мені сподобалося, дуже пристрасно", "Мурашки по шкірі, чудово", "Вау, красені! Обожнюю цих прекрасних, молодих, талановитих людей! Браво!", "Крутий танець", "Дуже круто станцювали", – пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дві пари повноцінно не змогли взяти участь в першому ефірі нового сезону "Танців з зірками" – учасники та їхні партнери захворіли на коронавірус. Так, позитивні тести на COVID-19 отримали телеведуча Ольга Фреймут і актриса Дарина Петрожицька. Також на коронавірус перехворіли і їхні партнери Ілля Падзіна та Ігор Гелуненко.